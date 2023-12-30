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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna İsveç'ten talip çıktı!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İsveç kulübü Malmö, bordo mavililerin yıldız oyuncusu için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:26
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'un yıldız oyuncusuna İsveç'ten talip çıktı!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor harekete geçti. Bordo mavililer ocak ayında takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.

Abdullah Avcı'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Jens Stryger Larsen'in menajerine takım bulması talebi iletilmişti.

İsveç kulübü Malmö, Trabzonspor'un Danimarkalı sağ beki için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Yönetim, Larsen'in kontratından en uygun şartlarda çıkmak istiyor.

Larsen bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 maçta görev aldı. 32 yaşındaki sağ bek oyuncusunun Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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