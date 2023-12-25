Haberler Trabzonspor 15 Ocak’ta geliyorum

15 Ocak’ta geliyorum

Sezon başında sakatlanan ve şu ana kadar hiç forma giyemeyen Orsic, 15 Ocak’ta Trabzon’a geleceğini ve sıkı bir antrenman programına gireceğini duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
15 Ocak’ta geliyorum

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ama sakatlığı nedeniyle şu ana dek forma giyemeyen Mislav Orsic, ülkesinde Dnevnik Nove TV'ye konuştu. Hırvatistan'da bireysel çalışmalarını sürdüren Hırvat sol kanat ne zaman geri döneceğine ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Orsic, "Kulübün iyileşme sürecimi şehrimde geçirme teklifimi kabul etmesine sevindim. Evde benim için çok daha kolay. Ancak kulübün doktorları ve fizyoterapistleriyle iletişim halindeyim, onlara yaptığım her şeyin videolarını gönderiyorum. Bir ay önce Trabzon'daydım, detaylı muayenelerden geçtim ve bu muayenelerin sonuçları mükemmeldi" ifadesini kullandı.

FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM

30 yaşındaki futbolcu şöyle devam etti: "Daha sonra tamamen iyileşmemin Zagreb'de devam etmesi ve 15 Ocak civarında Trabzon'da olmam konusunda anlaşmaya varıldı. Yeniden bir kontrolden geçmem gerek ve sonrasında takım antrenmanlarına ne zaman katılabileceğime doktorlar karar vermeli. Yeşil ışık aldığımda sıkı bir antrenman programına başlayacağım. Her geçen gün tempom artacak. Bazı öngörülere göre her şey yolunda giderse mart ortalarına doğru tam hazır olurum. Ben de futbol oynamayı çok özledim ve bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Tüm çabalarım bunun için."

YAŞADIĞIM EN AĞIR SAKATLIK

Kariyeri boyunca yaşadığı en ağır sakatlık olduğunu ifade eden Orsic, "Beni bu kadar uzun süre ara vermeye zorlayan benzer bir sakatlık yaşamadım. Ayak bileklerimde sorunlar vardı ama ilerledikçe hepsi çözüldü, yedi günden fazla antrenman kaçırmadım. Herhangi bir kopma yaşamadım, fiziksel olarak her zaman maksimum düzeyde hazırlandım ve sakatlıkları atlattım" dedi.

HOCAM DÖNÜŞÜMÜ BEKLİYOR

Orsic, yokluğunda Trabzonspor'da yaşanan teknik adam değişimi hakkında ise "En son Trabzon'a geldiğimde Abdullah Avcı ile kısaca konuşmuştuk. Dönüşümü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi, acil şifalar diledi. Şu ana kadar her şey yolunda, Ocak ayında Türkiye'ye döndüğümde neler olacağını göreceğiz. Geçen yaz iki yıllık sözleşme imzaladım ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı" açıklamasını yaptı.

DEPRESYONA GİRDİM!

Sakatlığından sonraki ilk iki ayın kendisi için çok zor geçtiğine değinen Orsic, "İlk iki aylık iyileşme kariyerimde yaşadığım en zor şeydi; antrenman yapamayacağımı fark etmek beni 'öldürüyordu'. Ama o zaman bile pek dinlenmedim, yerde oturarak bazı egzersizler yapmaya çalıştım. Zaman geçtikçe kendimi daha iyi hissettim, artık üzüntü ve depresyon kalmadı, sabırlı olmam ve geri dönmek için acele etmemem gerektiği bilgisini kabullendim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi: Aile için zor günler kapıda!
AK Parti 81 ilin 74'ünde aday çıkaracak! Beklenen tarih belli oldu! Adaylar ne zaman ilan edilecek?
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı!
100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın yıldızına ülkesinden sürpriz talip!
Polonyalı yıldızdan Trabzonspor itirafı!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! 01:06
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 00:19
Daha Eski
Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı 23:57
100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe... 100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe... 23:43
G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! 23:43
Dünya basınında derbi yankıları! İşte o manşetler Dünya basınında derbi yankıları! İşte o manşetler 23:43
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Icardi'nin pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Icardi'nin pozisyonu... 23:43
Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! 23:43