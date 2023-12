15 Ocak’ta geliyorum

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ama sakatlığı nedeniyle şu ana dek forma giyemeyen Mislav Orsic, ülkesinde Dnevnik Nove TV'ye konuştu. Hırvatistan'da bireysel çalışmalarını sürdüren Hırvat sol kanat ne zaman geri döneceğine ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Orsic, "Kulübün iyileşme sürecimi şehrimde geçirme teklifimi kabul etmesine sevindim. Evde benim için çok daha kolay. Ancak kulübün doktorları ve fizyoterapistleriyle iletişim halindeyim, onlara yaptığım her şeyin videolarını gönderiyorum. Bir ay önce Trabzon'daydım, detaylı muayenelerden geçtim ve bu muayenelerin sonuçları mükemmeldi" ifadesini kullandı.

FUTBOL OYNAMAYI ÖZLEDİM

30 yaşındaki futbolcu şöyle devam etti: "Daha sonra tamamen iyileşmemin Zagreb'de devam etmesi ve 15 Ocak civarında Trabzon'da olmam konusunda anlaşmaya varıldı. Yeniden bir kontrolden geçmem gerek ve sonrasında takım antrenmanlarına ne zaman katılabileceğime doktorlar karar vermeli. Yeşil ışık aldığımda sıkı bir antrenman programına başlayacağım. Her geçen gün tempom artacak. Bazı öngörülere göre her şey yolunda giderse mart ortalarına doğru tam hazır olurum. Ben de futbol oynamayı çok özledim ve bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Tüm çabalarım bunun için."

YAŞADIĞIM EN AĞIR SAKATLIK

Kariyeri boyunca yaşadığı en ağır sakatlık olduğunu ifade eden Orsic, "Beni bu kadar uzun süre ara vermeye zorlayan benzer bir sakatlık yaşamadım. Ayak bileklerimde sorunlar vardı ama ilerledikçe hepsi çözüldü, yedi günden fazla antrenman kaçırmadım. Herhangi bir kopma yaşamadım, fiziksel olarak her zaman maksimum düzeyde hazırlandım ve sakatlıkları atlattım" dedi.

HOCAM DÖNÜŞÜMÜ BEKLİYOR

Orsic, yokluğunda Trabzonspor'da yaşanan teknik adam değişimi hakkında ise "En son Trabzon'a geldiğimde Abdullah Avcı ile kısaca konuşmuştuk. Dönüşümü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi, acil şifalar diledi. Şu ana kadar her şey yolunda, Ocak ayında Türkiye'ye döndüğümde neler olacağını göreceğiz. Geçen yaz iki yıllık sözleşme imzaladım ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı" açıklamasını yaptı.

DEPRESYONA GİRDİM!

Sakatlığından sonraki ilk iki ayın kendisi için çok zor geçtiğine değinen Orsic, "İlk iki aylık iyileşme kariyerimde yaşadığım en zor şeydi; antrenman yapamayacağımı fark etmek beni 'öldürüyordu'. Ama o zaman bile pek dinlenmedim, yerde oturarak bazı egzersizler yapmaya çalıştım. Zaman geçtikçe kendimi daha iyi hissettim, artık üzüntü ve depresyon kalmadı, sabırlı olmam ve geri dönmek için acele etmemem gerektiği bilgisini kabullendim" ifadelerini kullandı.