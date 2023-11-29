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Futbolculardan örnek davranış

Gece havalimanında acıkan Trabzonsporlu futbolcular, kapalı büfeden çikolata ve bisküvi aldı. Eren not bıraktı: Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Futbolculardan örnek davranış

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından da "Hakkınızı helal edin" başlığıyla video yayımlandı. Videoda, Enis Destan'ın, "Sivasspor maçından sonra saat 23.15 gibi havalimanına vardık. Şu anda saat 02.00'ye geliyor ve hâlâ uçağı bekliyoruz. Çünkü burada çok buzlanma var. Görevliler de karları temizlemeye çalışıyor. Bizim de karnımız acıktı. Ben içeriye girip havalimanı kantininden bir şeyler aldım. Ben alırken kapalıydı. Eren de oraya güzel bir not bıraktı. Paralarını da bıraktık, inşallah haklarını helal ederler" görüşlerine yer verildi.

Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da bazı futbolcular, gece havalimanında büfeden aldıkları yiyeceklerin parasını notla birlikte bırakarak helallik istedi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geç saatte ulaşan takımda bazı oyuncular, buzlanma nedeniyle uçakları rötar yapınca acıktı. Enis Destan ve Eren Elmalı'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncular saat 02.00'de, personel olmayan büfeden çikolata ve bisküvi alarak açlıklarını gidermeye çalıştı. Oyuncular, büfeye notla birlikte aldıkları yiyeceklerin parasını bıraktı. Eren'in notunda, "İyi akşamlar çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin. Eren Elmalı. Trabzonspor" ifadeleri yer aldı.

HATIRA DİYE ASACAĞIZ

Futbolcuların yiyeceklerin parasını notla birlikte bırakması işletmeci Ethem Soner Yıldırım'ı mutlu etti. Yıldırım, "Yoksa seve seve burada hizmet verirdik. Sabah iş yerimizi açtığımızda bir notla karşılaştık ve çok mutlu olduk. Trabzonspor'umuza, yurdumuzun insanına yakışan bir olay yapmışlar. Parasını da fazlasıyla bırakmışlar" dedi.

Yıldırı, notu işletmelerinde saklayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Trabzonspor tekrar geldiği zaman imza attıracağız, kendileri ile görüştük. Bu notu çerçeveletip hatıra diye asacağız. Böyle bir olay yaşandı ve biz de mutlu olduk. Aslında bize de sürpriz oldu, böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Kat kat helali hoş olsun."

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