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Nicolas Pepe durdurulamıyor

Trabzonspor’un süper yıldızı, son iki deplasmanı es geçmedi, kendini buldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Nicolas Pepe durdurulamıyor

Bordo mavili takımın sezon başındaki flaş transferi Nicolas Pepe, form tutmaya başladıktan sonra milli arada da kulüple çalışmalarını sürdürmüştü. 28 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, ilk 11'de başladığı Sivasspor mücadelesinin 39. dakikasında ceza sahası dışında topla buluştu ve ceza sahası ön çizgisinden yaptığı şık vuruşla takımı adına farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de fileleri sarsan Pepe, art arda iki deplasmanda gol attı.

KARAKTER GÖSTERDİK

Fırtına'nın yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Nicolas Pepe yaptığı açıklamada, "İlk golü ben attığım için mutluyum. İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık. Bugünün şartlarını düşündüğümüzde güçlü kaldık. Karakter gösterdiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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