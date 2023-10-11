Gece-gündüz gibi

Karadeniz devi, dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alırken 21 puan kaybetti. Fırtına hanesine sadece 6 puan yazdırabildi.

12 PUANIN 3'Ü DIŞ SAHADA

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ile topladığı 12 puanın sadece 3'ünü dış sahada elde etti. Bordo-mavililer, Galatasaray'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Adana Demirspor'a 1-0 kaybederken; tek galibiyetini Kasımpaşa önünde 5-1 ile aldı.

ORTALAMASI 1.5 PUAN

Bordo-mavili takım, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica ile yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu periyotta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken, hiç yaşamadı, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.