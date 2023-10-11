Haberler Trabzonspor Gece-gündüz gibi

Gece-gündüz gibi

Trabzonspor, dış sahada oynadığı maçlarda 0.66 gibi düşük puan ortalamasına sahip. Bordo-mavililer, iç sahada ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonunda 18 puan toplarken 2.5 puan ortalaması yakalayarak lige tutundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Gece-gündüz gibi

Karadeniz devi, dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada 7 mağlubiyet, 2 galibiyet alırken 21 puan kaybetti. Fırtına hanesine sadece 6 puan yazdırabildi.

12 PUANIN 3'Ü DIŞ SAHADA

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de dış sahada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ile topladığı 12 puanın sadece 3'ünü dış sahada elde etti. Bordo-mavililer, Galatasaray'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, Adana Demirspor'a 1-0 kaybederken; tek galibiyetini Kasımpaşa önünde 5-1 ile aldı.

ORTALAMASI 1.5 PUAN

Bordo-mavili takım, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica ile yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu periyotta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alırken, hiç yaşamadı, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.

DİĞER
Ceza’dan çarpıcı açıklamalar! ‘Rap müziği çöpten alıp zirveye taşıdım’
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
F.Bahçe zirvede! M. City ve B. Münih'i solladı
Euro 2032 hangi stadyumlarda oynayacak? İşte o liste
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da 2. Avcı dönemi başlıyor!
Bjelica'ya dev ödeme! İşte tazminatı
Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Anlamı ve önemi nedir?
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI 2023 | Resimli, anlamlı, duygusal Kız Çocukları Günü sözleri, mesajları
DEPREM SON DAKİKA 11 EKİM | AFAD, Kandilli Rasathanesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gölcük turu geçti: 2-1 Gölcük turu geçti: 2-1 00:26
Bursaspor’da flaş ayrılık Bursaspor’da flaş ayrılık 00:08
Gölcükspor Bursa'da turu kaptı! Gölcükspor Bursa'da turu kaptı! 23:51
Kırşehirspor kupada turladı! Kırşehirspor kupada turladı! 23:51
Bursaspor’da flaş ayrılık Bursaspor’da flaş ayrılık 23:51
Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu Büyük umutlarla gelmişti! Belçika'ya transfer oldu 23:51
Daha Eski
Isparta 32 Spor bir üst tura yükseldi! Isparta 32 Spor bir üst tura yükseldi! 23:51
Arda Güler'e 15 milyonluk hediye! Arda Güler'e 15 milyonluk hediye! 23:51
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması! Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması! 23:51
Millilerin Hırvatistan mesaisi devam ediyor Millilerin Hırvatistan mesaisi devam ediyor 23:51
G.Saray'da istifa! Resmen açıkladı G.Saray'da istifa! Resmen açıkladı 23:51
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer! 23:51