Haberler Trabzonspor Berat yüzde 90

Berat yüzde 90

Şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, kiralık geri döndüğü Fırtına'da ilk kez 11'de şans buldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 06:50
Berat yüzde 90

Şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, kiralık geri döndüğü Fırtına'da ilk kez 11'de şans buldu. Mendy'nin yokluğunda ön liberoda görev alan Berat, etkili bir performans gösterdi. Yüzde 90'lık isabetli pas yüzdesine ulaşan genç futbolcu, 4 ikili mücadele kazandı, 3 kez top kaptı.

SERİSİ SONA ERDİ

Fırtına'nın flaş transferi Onuachu, çıktığı 3 lig maçında ağları havalandırmış ve Beşiktaş ile Pendik galibiyetlerinde kilit rol oynamıştı. Bu süreçte 1 de asisti bulunan Nijeryalı forvet, Demir sınavında gol atamadı.

DİĞER
Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'den sürpriz!
Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Emekliye ikramiye müjdesi: İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı, ABD'ye net mesaj
G.Saray'da o yıldızlar dertli!
Icardi için milli takım çağrısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da ayrılık zamanı!
Bakasetas için flaş iddia
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi için milli takım çağrısı! Icardi için milli takım çağrısı! 00:11
Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık açıklaması! 00:11
Fred transferinde şaşırtan gerçek! Fred transferinde şaşırtan gerçek! 00:11
Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih Arda Güler sahalara dönüyor! İşte o tarih 00:11
Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... Boey'e bir kötü haber daha! Bu kez de... 00:11
Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber! 00:11
Daha Eski
Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler 00:11
Kupada 2. tur maçlarının hakemleri açıklandı Kupada 2. tur maçlarının hakemleri açıklandı 00:11
G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... 00:11
Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." Babasından ayrılık açıklaması! "Bu sene..." 00:11
İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! 00:11
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 00:11