Berat yüzde 90

Şampiyonluğun ardından Suudi Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, kiralık geri döndüğü Fırtına'da ilk kez 11'de şans buldu. Mendy'nin yokluğunda ön liberoda görev alan Berat, etkili bir performans gösterdi. Yüzde 90'lık isabetli pas yüzdesine ulaşan genç futbolcu, 4 ikili mücadele kazandı, 3 kez top kaptı.

SERİSİ SONA ERDİ

Fırtına'nın flaş transferi Onuachu, çıktığı 3 lig maçında ağları havalandırmış ve Beşiktaş ile Pendik galibiyetlerinde kilit rol oynamıştı. Bu süreçte 1 de asisti bulunan Nijeryalı forvet, Demir sınavında gol atamadı.