Haberler Trabzonspor Tercihleri eleştirildi!

Tercihleri eleştirildi!

Çaykur Rize yenilgisinin sorumlularından biri olarak Bjelica öne çıktı. Hem ilk 11’i hem değişiklikleri eleştiri aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Tercihleri eleştirildi!

Süper Lig'de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı 11'i açıklandığında teknik direktör Nenad Bjelica tercihleriyle şaşırttı. Hırvat hoca "Kazanacak 11'i çıkardım" derken konuk takım iyi futbolla 2-0'ı buldu. Bir topları da direğe takıldı. İkinci yarıdaki değişikliklerle kıpırdanır gibi olsa da savunma sorunları sürdü. Bordomavililer, 3-2 kaybederken Hırvat çalıştırıcı da ilk 11 tercihi kadar, oyuncu değişiklikleriyle de tepki çekti. İşte gelen o eleştiriler;

1 - Sezona iyi başlayan Stefano Denswil kesildi. Yerine Rayyan Baniya oynadı. Denswil'in tecrübesi ve soğukkanlılığı bu karşılaşmada fazlasıyla hissedildi.

2 - Umut hem formsuz hem de mental olarak düşüktü. Yine kötü oynadı. Islıklandı. Bjelica'nın onda ısrar etmesi gereksiz bulundu.

3 - Yerli yelpazesinde Uğurcan Çakır ile birlikte en önemli isim olan Abdülkadir Ömür'ün maça yedekte başlamasını kimse anlamadı.

4 - En formsuz isimlerden Umut Bozok'a 70 dakika dayandı. Yerine giren Enis Destan kalan bölümde çok daha etkili oldu. Fileleri de havalandırmayı başardı.

5 - Visca kariyerinde sağ kanatta 308 maça çıktı. Sol kanatta ise 19 karşılaşmada oynadı. Bjelica onu solda kullanmak istedi. Bu tercih de verimini düşürdü.

6 - Hücumda ana organizasyonu Enis Bardhi'ye bıraktı. Makedon futbolcunun takımı koordine etmekte çok zorlandığı görüldü.

DİĞER
Rafet El Roman’dan çok konuşulacak açıklama: Artık baba olamam kısırlaştırma ameliyatı geçirdim!
AK Parti'de 'yerel seçim' hazırlığı: Rota çizildi! Öneriler Başkan Erdoğan'a sunulacak
Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına transferle toparlanacak!
Oyunculara sert mesaj
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Set olur asra bedel! Set olur asra bedel! 07:13
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:38
Daha Eski
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:35
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:19
Kayseri evinde hata yapmadı! Kayseri evinde hata yapmadı! 00:19
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! 00:19
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 00:19
F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi 00:19