Tercihleri eleştirildi!

Süper Lig'de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı 11'i açıklandığında teknik direktör Nenad Bjelica tercihleriyle şaşırttı. Hırvat hoca "Kazanacak 11'i çıkardım" derken konuk takım iyi futbolla 2-0'ı buldu. Bir topları da direğe takıldı. İkinci yarıdaki değişikliklerle kıpırdanır gibi olsa da savunma sorunları sürdü. Bordomavililer, 3-2 kaybederken Hırvat çalıştırıcı da ilk 11 tercihi kadar, oyuncu değişiklikleriyle de tepki çekti. İşte gelen o eleştiriler;

1 - Sezona iyi başlayan Stefano Denswil kesildi. Yerine Rayyan Baniya oynadı. Denswil'in tecrübesi ve soğukkanlılığı bu karşılaşmada fazlasıyla hissedildi.

2 - Umut hem formsuz hem de mental olarak düşüktü. Yine kötü oynadı. Islıklandı. Bjelica'nın onda ısrar etmesi gereksiz bulundu.

3 - Yerli yelpazesinde Uğurcan Çakır ile birlikte en önemli isim olan Abdülkadir Ömür'ün maça yedekte başlamasını kimse anlamadı.

4 - En formsuz isimlerden Umut Bozok'a 70 dakika dayandı. Yerine giren Enis Destan kalan bölümde çok daha etkili oldu. Fileleri de havalandırmayı başardı.

5 - Visca kariyerinde sağ kanatta 308 maça çıktı. Sol kanatta ise 19 karşılaşmada oynadı. Bjelica onu solda kullanmak istedi. Bu tercih de verimini düşürdü.

6 - Hücumda ana organizasyonu Enis Bardhi'ye bıraktı. Makedon futbolcunun takımı koordine etmekte çok zorlandığı görüldü.