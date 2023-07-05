Hüseyin'in yılı olacak

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden olan Hüseyin Türkmen yeni sezona hırsla hazırlanıyor. Başarılı savunmacı düzenli 11 oyuncusu olmak için özel antrenmanlar yapıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Hırvat hoca ile kariyerinde yeni bir çıkış yapmayı planlıyor. 113 defa bordo-mavili formayı giydi. 1 gol kaydetti. 5 defa da asist yaptı.

Djaniny yine Arabistan'a

Bordo-mavililerin transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Djaniny Semedo, Arap yarım adasında kendine kulüp arıyor. Tecrübeli hücum oyuncusu, yüksek teklif yapan kulüpler arasından seçimini yapacak. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Sharjah'ta kiralık olarak geçirmişti. Ancak Sharjah tecrübeli isme yeni bir teklif sunmadı.

Cruzeiro bedavacı çıktı

Trabzonspor'un elden çıkarmaya çalıştığı oyunculardan biri de Flavio. Cruzeiro 27 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Ancak bordo-maviliere "Maaşının tamamını ödeyelim, bonservis parası vermeyelim" teklifi sundular. Karadeniz ekibinin idarecileri ise 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Flavio'dan en az 1 milyon euro gelir bekliyor