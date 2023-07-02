Yeni transfer Dorukhan Toköz

Sakatlıklar nedeniyle geçen sezonu pas geçen Dorukhan Toköz'ün dönüşü en çok teknik direktör Nenad Bjelica'yı sevindirdi. Önceki hocaları da 27 yaşındaki futbolcuyu farklı bölgelerde oynatıyordu. Bjelica ve ekibi de başarılı oyuncuyu 2 farklı mevkide deneyecek. Dorukhan öncelikle ana pozisyonu olan orta sahada oynayacak. Ardından da sağ bekte görev yapacak. Hangisinde daha verimli bir görüntü çizerse Bjelica o pozisyonda ısrar edecek. 8+3 yerli kuralının devam edeceği yeni sezonda Dorukhan'ın Trabzonspor için önemi bir kat daha artmış durumda. Bjelica, tecrübeli futbolcusuna adeta yeni transfer gibi bakıyor. Trabzonspor'da 41 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.