Haberler Trabzonspor Kazanmaya çalışıyoruz

Kazanmaya çalışıyoruz

Bjelica, takım dizilişi hakkında konuştu: “Maç kazanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle dizilişte değişiklikler yapıyoruz. Elimdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmak istiyorum”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Kazanmaya çalışıyoruz

Bordo-mavili takımın hocası Nenad Bjelica, F.Bahçe yenilgisi sonrası ezeli rakibi kutladı. Hırvat hoca, "İlk yarıda pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Atabilseydik farklı olacaktı. Net pozisyonları kaçırınca bu sonuç ortaya çıktı. 3-0 geriye düştükten sonra bile maça ortak olabilirdik" ifadesini kullandı. Bjelica, takımın dizilişini değiştirmesi ve oyuncu değişiklikleri ile ilgili de şunları söyledi: "Maç kazanmaya çalışıyoruz. A.Gücü maçını da bu şekilde galip bitirdik. Dörtlü defans oynayan bir takım vardı. Tabii ki kadrodaki futbolcuları da tanımak için denemeler yapıyoruz. Bunların sonucunda doğru kadroyu bulacağız. Ancak tabii ki burada kaybetmek üzüntü verici oldu. Kazanmak için gelmiştik."


Hasret 27 yıla yükseldi
Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra ligde rakibi karşısında kazanamadı. Karadeniz devi, son 26 dış saha maçında 14 mağlubiyet, 12 beraberlik aldı. Trabzonspor, Kadıköy'de kazanmayı unuttu.


Kâbus 230 güne çıktı
En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 8 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. 2023'te oynadığı dış saha maçlarında hiç galip gelemeyen Karadeniz devi, dün de kötü gidişatını devam ettirdi.


Her zaman hazırım
Fırtına'da dün F.Bahahçe'ye yenilirken, bir futbolcu hırsıyla dikkat çekti. Bjelica'nın 62. dakikada Umut'un yerine oyuna aldığı Trezeguet, penaltıdan golünü attı, istekli oynadı. Mısırlı sol kanat, "Hocam görev verirse oynamak için her zaman hazırım" dedi.

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