Bjelica’dan 3 farklı isim

Bordo mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica, ligde oynanan son Ankaragücü karşılaşmasının kadrosundan üç değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam savunma kurgusunu aynı şekilde korurken, orta sahada Bardhi’nin yerine Siopis’e, sol kanatta Arif Boşluk’un yerine Trezeguet’ye ve hücum hattında da Maxi Gomez yerine Edin Visca’ya ilk 11’de formayı verdi.
Bordo mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica, ligde oynanan son Ankaragücü karşılaşmasının kadrosundan üç değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam savunma kurgusunu aynı şekilde korurken, orta sahada Bardhi'nin yerine Siopis'e, sol kanatta Arif Boşluk'un yerine Trezeguet'ye ve hücum hattında da Maxi Gomez yerine Edin Visca'ya ilk 11'de formayı verdi.