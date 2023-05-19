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Bjelica’dan 3 farklı isim

Bordo mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica, ligde oynanan son Ankaragücü karşılaşmasının kadrosundan üç değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam savunma kurgusunu aynı şekilde korurken, orta sahada Bardhi’nin yerine Siopis’e, sol kanatta Arif Boşluk’un yerine Trezeguet’ye ve hücum hattında da Maxi Gomez yerine Edin Visca’ya ilk 11’de formayı verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Bjelica’dan 3 farklı isim
Bordo mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica, ligde oynanan son Ankaragücü karşılaşmasının kadrosundan üç değişikliğe gitti. Hırvat teknik adam savunma kurgusunu aynı şekilde korurken, orta sahada Bardhi'nin yerine Siopis'e, sol kanatta Arif Boşluk'un yerine Trezeguet'ye ve hücum hattında da Maxi Gomez yerine Edin Visca'ya ilk 11'de formayı verdi.
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