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Trabzonspor Alieu Fadera için harekete geçti! Manchester United ile transfer yarışı

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da transfer harekatı başladı. Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden bordo mavili yönetim Belçika'da etkili performans sergileyen Alieu Fadera'yı takibe aldı. İşte transferin detayları... | TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 19:59 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 20:19
ENES CEVAHİRCİ
Trabzonspor Alieu Fadera için harekete geçti! Manchester United ile transfer yarışı

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Transferde Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden yönetim orta saha bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırvat teknik adam, Belçika'da Zulte Waregem forması giyen Alieu Fadera'yı gözüne kestirdi.

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin haberine göre, bordo mavili yönetim Club Brugge, Anderlecht ve Manchester United'ın yakından ilgilendiği Gambiyalı oyuncu için harekete geçti.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Alieu Fadera bu sezon 38 maçta 9 gol ve 9 asistle oynadı.

21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Zulte Waregem'de sezonun oyuncusu seçildi. Ayrıca Fadera Gambiya A Milli Takımı'nda 1 maçta görev aldı.

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