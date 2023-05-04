Trabzonspor Alieu Fadera için harekete geçti! Manchester United ile transfer yarışı

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Transferde Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden yönetim orta saha bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırvat teknik adam, Belçika'da Zulte Waregem forması giyen Alieu Fadera'yı gözüne kestirdi.

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin haberine göre, bordo mavili yönetim Club Brugge, Anderlecht ve Manchester United'ın yakından ilgilendiği Gambiyalı oyuncu için harekete geçti.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Alieu Fadera bu sezon 38 maçta 9 gol ve 9 asistle oynadı.

21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Zulte Waregem'de sezonun oyuncusu seçildi. Ayrıca Fadera Gambiya A Milli Takımı'nda 1 maçta görev aldı.