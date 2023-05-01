Bakasetas: Sorumluluk benim

Bordo-mavililer 3 puan için gittiği Konya'dan eli boş dönmüştü. Bunda ilk devrenin uzatma bölümünde takımını 10 kişi bırakan Anastasios Bakasetas'ın da payı büyüktü. Soner Dikmen'e yaptığı hareket sonrası atılan Yunan futbolcu, soyunma odasında teknik direktör Nenad Bjelica ve takım arkadaşlarından özür diledi. Baka ayrıca sosyal medyadan da bir açıklama yayınlayarak "Yenilginin tüm sorumluluğunu alıyorum. Maçın önemli bir noktasında takımımı ve takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Rakibimin canını yakmak gibi bir niyetim olmadığını açıklama ihtiyacı duyuyorum. Topu korumak istemiştim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.