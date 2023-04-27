Trabzonspor’da Marek Hamsik’ten Napoli mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, bordo-mavili kulübe geçtiğimiz sezonun başında İsveç ekibi Göteborg'dan transfer olmuştu.

Karadeniz ekibinin 38 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

35 yaşındaki Slovak futbolcu geleceğiyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Il Mattino'ya konuşan Hamsik, şunları söyledi:

"Emekli olup olmayacağımı bilmiyorum. Bu şu anda düşünmek istemediğim bir şey. Trabzonspor'da sezonu bitirmeyi düşünüyorum ve ondan sonra bir sonuca varacağım. Belki haziran ayında Napoli'ye geleceğim, taraftarları biliyorum hala şampiyonluğu kutluyor olacaklar."

Marek Hamsik, bordo-mavili ekipte çıktığı 59 maçta 4 gol ve 5 asist yaptı. Bu yıl lig, Avrupa ve kupada şu ana kadar toplam 27 maça çıkan Hamsik'in 2 gol ve 1 asisti bulunuyor.