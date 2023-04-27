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Trabzonspor’da Marek Hamsik’ten Napoli mesajı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un Slovak yıldızı Marek Hamsik İtalyan basınına geleceği hakkında konuştu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu eski takımı Napoli’ye de yeşil ışık yaktı. İşte detaylar… (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 14:19
ARDA AKDENİZ
Trabzonspor’da Marek Hamsik’ten Napoli mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, bordo-mavili kulübe geçtiğimiz sezonun başında İsveç ekibi Göteborg'dan transfer olmuştu.

Karadeniz ekibinin 38 yıl sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

35 yaşındaki Slovak futbolcu geleceğiyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Il Mattino'ya konuşan Hamsik, şunları söyledi:

"Emekli olup olmayacağımı bilmiyorum. Bu şu anda düşünmek istemediğim bir şey. Trabzonspor'da sezonu bitirmeyi düşünüyorum ve ondan sonra bir sonuca varacağım. Belki haziran ayında Napoli'ye geleceğim, taraftarları biliyorum hala şampiyonluğu kutluyor olacaklar."

Marek Hamsik, bordo-mavili ekipte çıktığı 59 maçta 4 gol ve 5 asist yaptı. Bu yıl lig, Avrupa ve kupada şu ana kadar toplam 27 maça çıkan Hamsik'in 2 gol ve 1 asisti bulunuyor.

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