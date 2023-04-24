TRABZONSPOR HABERLERİ - Menajerler Fırtına'ya o isimleri önerdi!

Yeni sezon için kadroda ciddi bir revizyon düşünen Trabzonspor'a menajerlerden her gün yeni bir isim geliyor. Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre kulübe yakın isimler, "Şu ana kadar menajerler en az 50 futbolcuyu Trabzonspor'a önerdi. Ancak bazı isimler daha öne çıktı" ifadelerini kullandılar.

Menajerlerin önerdiği futbolcular arasında Strasbourg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku, Portekiz'de Sporting Lizbon'da oynayan 28 yaşındaki sağ bek Hector Bellerin (bedelsiz), Glasgow Rangers'ın Finlandiyalı ön liberosu Glen Kamara (27 yaşında) ve AEK'da oynayan kanat forvet Levi Garcia (25 yaşında) bulunuyor.

Teknik ekibin bu isimleri değerlendirdiği öğrenildi. Bu futbolculardan öne çıkanlar için izleme komitesinden birer ismin görevlendirilip, rapor alınacağı da gelen bilgiler arasında.