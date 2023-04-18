Derbilerin takımı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, üç büyük rakibine geçit vermiyor. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile oynadığı son 12 derbide 1 kez kaybetti. 7 beraberlik ve 4 galibiyetle 19 puan aldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, üç büyük rakibine geçit vermiyor. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile oynadığı son 12 derbide 1 kez kaybetti. 7 beraberlik ve 4 galibiyetle 19 puan aldı. Bu periyotta Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken, tek mağlubiyetini bu sezon G.Saray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı.