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Derbilerin takımı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, üç büyük rakibine geçit vermiyor. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile oynadığı son 12 derbide 1 kez kaybetti. 7 beraberlik ve 4 galibiyetle 19 puan aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Derbilerin takımı
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, üç büyük rakibine geçit vermiyor. Bordo-mavililer; F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile oynadığı son 12 derbide 1 kez kaybetti. 7 beraberlik ve 4 galibiyetle 19 puan aldı. Bu periyotta Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken, tek mağlubiyetini bu sezon G.Saray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı.
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