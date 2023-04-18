Bek-kanat: Puan

Teknik direktör Derelioğlu, Beşiktaş karşısında bir sürprize imza atarak sağ bek Peres'i sağ kanatta görevlendirmişti. 2020-21'de tek maçlığına göreve geldiği Alanya karşısında o dönemin sağ beki Pereira'yı da kanatta oynatan Derelioğlu, o maçı da 1-1 tamamlamıştı.
Teknik direktör Derelioğlu, Beşiktaş karşısında bir sürprize imza atarak sağ bek Peres'i sağ kanatta görevlendirmişti. 2020-21'de tek maçlığına göreve geldiği Alanya karşısında o dönemin sağ beki Pereira'yı da kanatta oynatan Derelioğlu, o maçı da 1-1 tamamlamıştı. Usta hoca, "Sağ bek takıntım yok, biraz kendi takımımız biraz da rakip üzerinden gittik ve böyle bir karar verdik" diye konuştu.