Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimi ibra edildi!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurul sonrası kulübün 18. başkanı resmen belli olacak.

Bordo-mavililerde olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu da kongreye geldi.

Ağaoğlu'nun yanı sıra yeni yönetimde yer almayan eski yöneticilerden Şemsetdin Hancı, Müminhan Bilgin ve Ömer Sağıroğlu gibi isimler de genel kurula katıldı.

Yapılan oylama sonucunda eski başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.