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Drogheda'dan yardım

Trabzonspor ile 2011'de kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen deprem bölgesine yardım eli uzattı. Fırtına hemen cevap verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Drogheda'dan yardım
Bordo mavili takım ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda, deprem bölgesi için yardım kampanyası yaptı. İrlanda ekibinin twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük" denildi. Fırtına, Drogheda'nın paylaşımını alıntılıyarak, "Birlikte iyileşeceğiz" cevabı verdi.
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