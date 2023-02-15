Drogheda'dan yardım

Bordo mavili takım ile aynı renkleri taşıyan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda, deprem bölgesi için yardım kampanyası yaptı. İrlanda ekibinin twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük" denildi. Fırtına, Drogheda'nın paylaşımını alıntılıyarak, "Birlikte iyileşeceğiz" cevabı verdi.