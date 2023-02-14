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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan sürpriz Lazar Markovic hamlesi!

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fırtına kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Gaziantep FK forması giyen sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic için harekete geçti. İşte transferin son detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:57
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan sürpriz Lazar Markovic hamlesi!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Trabzonspor'da takviye çalışmaları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın mali yükünü omuzlama kararı almıştı. 17 takımın ayrıca bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kucak açmaya hazırlandığı öğrenildi. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

61saat'in haberine göre, Trabzonspor'un Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic ile ilgilendiği ve Gaziantep ile görüştüğü öğrenildi. Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde bu transferi noktalaması bekleniyor.

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