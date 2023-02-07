Lahtimi fırsatı kaçırdı

Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Galatasaray maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de görevlendirilen Lahtimi, bu fırsatı iyi kullanamadı. 21 yaşındaki oyuncu 45 dakika sahada kalırken, 23 kez topla buluştu. Faslı oyuncu, bu süre içinde hücum aksiyonlarına katılamazken; hatalı pasları ile dikkat çekti.
Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından Galatasaray maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de görevlendirilen Lahtimi, bu fırsatı iyi kullanamadı. 21 yaşındaki oyuncu 45 dakika sahada kalırken, 23 kez topla buluştu. Faslı oyuncu, bu süre içinde hücum aksiyonlarına katılamazken; hatalı pasları ile dikkat çekti.