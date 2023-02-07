Haberler Trabzonspor 2 yıl sonra derbi kaybedildi

2 yıl sonra derbi kaybedildi

Fırtına, 11 derbi maçlık mağlup olmama serisini noktaladı Ayrıca Abdullah Avcı ile ilk kez İstanbul’da derbi kaybetti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
2 yıl sonra derbi kaybedildi
G.Saray derbisi öncesi İstanbul'un üç büyük takımı karşısında en son 28 Şubat 2021'de Akyazı'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Fırtına, ardından ezeli rakiplerine kaybetmemişti. Fırtına bu süreçte Galatasaray ile oynadığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılmış; 1'ini kazanmıştı. Beşiktaş ile oynadığı 3 maçın 2'sinden beraberlikle ayrılan Fırtına, 1'inden üç puan aldı. Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçın 2'sini kazanmış, 1'inde beraberlik almıştı. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da ilk kez mağlup olan Karadeniz devi, iki serisini birden bitirmiş oldu.
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