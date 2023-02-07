2 yıl sonra derbi kaybedildi

G.Saray derbisi öncesi İstanbul'un üç büyük takımı karşısında en son 28 Şubat 2021'de Akyazı'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Fırtına, ardından ezeli rakiplerine kaybetmemişti. Fırtına bu süreçte Galatasaray ile oynadığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılmış; 1'ini kazanmıştı. Beşiktaş ile oynadığı 3 maçın 2'sinden beraberlikle ayrılan Fırtına, 1'inden üç puan aldı. Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçın 2'sini kazanmış, 1'inde beraberlik almıştı. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile İstanbul'da ilk kez mağlup olan Karadeniz devi, iki serisini birden bitirmiş oldu.