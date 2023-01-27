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Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maçta Hatayspor'a konuk olacak. Kritik maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 16:00
Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Hatayspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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