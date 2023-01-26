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Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 17:03
Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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