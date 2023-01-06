Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı kulüp kariyerinde en iyi puan ortalamasını yakaladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı kulüp kariyerinde en iyi puan ortalamasını yakaladı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig şampiyonluğu da yaşadığı Fırtına'da kulüp kariyerinin en iyi puan ortalamasını elde etti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 14:26
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı kulüp kariyerinde en iyi puan ortalamasını yakaladı!

Spor Toto Süper Lig'de, 29 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan ortalamasında eski başarısının gerisinde kalsa da deneyimli çalıştırıcı kulüp kariyerinde en iyi ortalamayı Karadeniz ekibi başında elde etti. Takımın başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 17 haftayı 1.8 puan ortalamasıyla geçti. Avcı, görev süresine ise 3 kupa sığdırdı.

EN İYİ DÖNEMİ TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı 106 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. 1.97 puan ortalaması yakaladı. Avcı, Beşiktaş'ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 1.33 puan ortalaması yakaladı. En uzun süreli görev yaptığı Başakşehir'in başında ise Avcı, 225 maçta 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 mağlubiyet elde etti. 1.85'lik ortalama yakaladı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın yıldızına dev talip! Ozan Tufan transferinde flaş gelişme...
Düğün sonrası ortalığı karıştıran iddia! 'Gelin erkek çıktı' Kayıplara karıştılar
Aslan'da 3 yolcu birden!
G.Saray'a İngiltere'den stoper! İşte gündemdeki isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Usta yazar yorumladı! "Marek Hamsik gibi..."
Dikkat çeken sözler! "Derin bir nefes aldı"
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Ocak 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? 14:48
F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü! F.Bahçe derbi mesaisini sürdürdü! 14:34
Avcı en iyi kulüp ortalamasına ulaştı! Avcı en iyi kulüp ortalamasına ulaştı! 14:25
Mancini'nin yardımcısı Vialli yaşamını yitirdi Mancini'nin yardımcısı Vialli yaşamını yitirdi 13:56
Transferde ortalık karıştı! G.Saray'dan flaş hamle Transferde ortalık karıştı! G.Saray'dan flaş hamle 13:50
Meler'in derbi karnesi belli oldu! Meler'in derbi karnesi belli oldu! 13:49
Daha Eski
F.Bahçe de istiyordu! 'Türk Haaland'ın transfer kararı... F.Bahçe de istiyordu! 'Türk Haaland'ın transfer kararı... 13:29
Dev derbinin hakemi açıklandı! Dev derbinin hakemi açıklandı! 12:59
G.Saray'a İngiltere'den stoper! İşte gündemdeki isim G.Saray'a İngiltere'den stoper! İşte gündemdeki isim 12:53
Daley Blind Bayern Münih'te! Daley Blind Bayern Münih'te! 12:51
Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Dev teklif geliyor Fenerbahçe'ye gol atmıştı! Dev teklif geliyor 12:18
Kadro netleşiyor! İşte Jesus'un derbi 11'i Kadro netleşiyor! İşte Jesus'un derbi 11'i 12:11