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Maxi Gomez kalitesi

Bu sezon ligdeki tek golünü Beşiktaş derbisinde atan Maxi Gomez, yine bir derbide fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Maxi Gomez kalitesi

Uruguaylı yıldız, Trabzon'un plaka numarası olan 61. dakikada usta işi vuruşla kaleci Altay'ı avladı. Sezon başında Cornelius'un yerine transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'ye attığı golle kalitesini gösterirken, sahada kaldığı süre boyunca ileri uçta oldukça verimli oynadı.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

İç sahada görev yaptığı son 32 Süper Lig maçını kaybetmeyen Abdullah Avcı (20G 12B), teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Avcı, daha önce Başakşehir ile iç sahada 31 maçlık seri elde etmişti.

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