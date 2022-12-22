10'un adı Fırtına

Son şampiyon Trabzonspor, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'u yendi. 40 günlük molanın ardından kupa maçıyla sahaya çıkan bordomavililer, Umut Bozok ve Naci Ünüvar'ın (2) golleri ile son 16 turuna yükseldi. Tarihinde 9 kez Türkiye Kupası'nı alan Fırtına, 10. kez kupayı kazanmayı hedefliyor.

HEDEF FENERBAHÇE

Karadeniz devi ayrıca cumartesi günü oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Bordo-mavili takım dün taraftarı önünde Samsunspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı. Trabzonspor dünkü sonuçla Akyazı'daki süper serisini devam ettirdi. Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra 650 gündür Akyazı'da hiç mağlup olmadı. Karadeniz devinin şimdiki hedefi cumartesi günü F.Bahçe'yi de devirmek.

DERBİ BİLETİNE HÜCUM

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin biletleri dün 14.00'te sanışa sunuldu. Bordo-mavili taraftarlar, 300 ile bin 900 TL arasında satılan biletlerin büyük bir bölümü dakikalar içinde tüketti. Maç saatine kadar tüm biletlerin satılması bekleniyor.

MELER DÜDÜK ÇALACAK

Cumartesi Akyazı'da oynanacak Trabzonspor-F.Bahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavili takım, Meler ile bugüne kadar çıktığı 23 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Kanarya da Meler ile 29 maçta 18 galibiyet aldı.

UMUT BOZOK DURMUYOR

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı Umut Bozok, dün şeytanın bacağını kırdı. Düne kadar Süper Lig'de 9 maçta 2 gol atan 26 yaşındaki forvet, Samsunspor karşılaşmasında ilk golü attı.

10 SENE SONRA

Karadeniz devi ile Samsunspor, 10 yıl aradan sonra ilk kez resmi müsabakada kozlarını paylaştı. 2 takımın en son 15.01.2012'de Avni Aker'de kozlarını paylaşmıştı. Bordo-mavili takım o maçı 4-0 galip bitirmişti.

TRİBÜNLER DOLMADI

Fırtına'nın taraftarı Samsunspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken, misafir takım taraftarları ise tribünlerin büyük bir bölümünü doldurdu.

BAKA ŞOV SÜRÜYOR

Sezonun ilk bölümünde çıktığı 20 maçta 9 gol, 7 asistlik müthiş bir performans gösteren Bakasetas, şovuna dün de devam etti. Umut Bozok'un golünün pasını veren 29 yaşındaki maestro, asist sayısını 8'e çıkardı. Yunan yıldız, F.Bahçe derbisinde de Fırtına'nın yine en önemli kozu olacak. 29 yaşındaki 10 numara, daha önce Fener'e rakip olduğu 6 maçta 2 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.