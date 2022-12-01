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Trabzonspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 12:42
Trabzonspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da bir otelde kampa bulunan bordo mavililer, otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günün ilk çalışmasını basın mensuplarına açık gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmana, milli takımlarda yer alan Maxi Gomez ve Stryger Larsen, uzun süreli sakatlıkları bulunan Serkan Asan ile Dorukhan Toköz'ün yanı sıra burnundan ameliyat edilen Marc Bartra, sağ kasık bölgesinde kas spazmı yaşayan Yusuf Yazıcı, sağ alt arka adalesinde ağrı bulunan Jorge Djaniny, izinli Montassir Lahtimi ve kaleci Hakan Aydın katılmadı.

Pas yaparak süren idmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, hücum organizasyonları ve sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandı.

Trabzonspor, hazırlıklarını perşembe günü akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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