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Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Abdülkadir Ömür ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, mevcut oyuncularıyla ilgili yeni kararlar almaya devam ediyor. Bordo-mavililerde takımın önemli isimlerinden olan Marek Hamsik için harekete geçildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takım içi liderliğinden çok memnun olduğu yıldız futbolcu ile kontrat yenilemek için harekete geçildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:10
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde şekilde transfer edilen ve ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği liderlik ve profesyonellik anlayışıyla herkesin sevgilisi olan Hamsik, tarihi şampiyonlukta kilit rol oynadı.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içinde liderlik görevini verdiği Hamsik'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Trabzonspor Yönetimi, Hamsik'ten gelecek sinyale göre tecrübeli futbolcuya sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı ile jübile maçına çıkmıştı.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Yaşı ilerlediği için hem kulüp hem de milli takımı fizik olarak kaldıramayan Hamsik, geleceğiyle ilgili henüz net bir karar verebilmiş değil.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Jübile maçının ardından kariyeriyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli bir şey yok. Ancak uzun zamanımın kalmadığı gerçek" cevabını vermişti.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Milli takım kariyerini noktalayan Hamsik, futbola veda edeceği adres olarak Napoli'yi göstermişti.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

12 yıl İtalyan devinin formasını giyen ve Napoli'de Maradona'nın ardından efsaneleşen Hamsik, "Napoli'de büyük bir partiyle jübile yapacağım. Orayı elbette çok özlüyorum" demişti.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Hamsik'in geleceğiyle ilgili karar merak konusu.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

35 yaşındaki futbolcu bu sezon bordo-mavililerle 16 maça çıktı.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 gollük katkı verdi.

Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Hamsik 2021 yazında bordo-mavili ekibe 2 yıllık imza atmıştı.

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