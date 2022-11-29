Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları sürüyor.
İç transferde üst üste imzaları attıran Trabzonspor, son olarak Abdülkadir Ömür'ün mukavelesini yenilemişti.
Yeni Asır'ın haberine göre; şimdi sıra Marek Hamsik'e geldi.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları sürüyor.
İç transferde üst üste imzaları attıran Trabzonspor, son olarak Abdülkadir Ömür'ün mukavelesini yenilemişti.
Yeni Asır'ın haberine göre; şimdi sıra Marek Hamsik'e geldi.
Geçtiğimiz sezon başında bonservisi elinde şekilde transfer edilen ve ortaya koyduğu mücadele, gösterdiği liderlik ve profesyonellik anlayışıyla herkesin sevgilisi olan Hamsik, tarihi şampiyonlukta kilit rol oynadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, saha içinde liderlik görevini verdiği Hamsik'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.
Trabzonspor Yönetimi, Hamsik'ten gelecek sinyale göre tecrübeli futbolcuya sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda kontratı bitecek olan 35 yaşındaki yıldız oyuncu Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı ile jübile maçına çıkmıştı.
Yaşı ilerlediği için hem kulüp hem de milli takımı fizik olarak kaldıramayan Hamsik, geleceğiyle ilgili henüz net bir karar verebilmiş değil.
Jübile maçının ardından kariyeriyle ilgili yöneltilen soruya, "Henüz belli bir şey yok. Ancak uzun zamanımın kalmadığı gerçek" cevabını vermişti.
Milli takım kariyerini noktalayan Hamsik, futbola veda edeceği adres olarak Napoli'yi göstermişti.
12 yıl İtalyan devinin formasını giyen ve Napoli'de Maradona'nın ardından efsaneleşen Hamsik, "Napoli'de büyük bir partiyle jübile yapacağım. Orayı elbette çok özlüyorum" demişti.
Hamsik'in geleceğiyle ilgili karar merak konusu.
35 yaşındaki futbolcu bu sezon bordo-mavililerle 16 maça çıktı.
Tecrübeli orta saha bu maçlarda 2 gollük katkı verdi.
Hamsik 2021 yazında bordo-mavili ekibe 2 yıllık imza atmıştı.