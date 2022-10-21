Süper Lig'de ilk fair-play ödülü Uğurcan Çakır'ın oldu

Spor Toto Süper Lig'de TFF tarafından verilen ilk fair-play ödülü sahibini buldu. Ödülü Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kazandı. Bordo-mavililer konuyla ilgili tebrik açıklamasında bulundu. Trabzonspor, "Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödülleri kapsamında, sezonun ilk Adil Oyun Futbolcu Ödülü'nün sahibi kaptanımız Uğurcan Çakır oldu. Tebrikler kaptan" ifadelerini kullandı.
İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödülleri kapsamında, sezonun ilk Adil Oyun Futbolcu Ödülü'nün sahibi kaptanımız Uğurcan Çakır oldu.— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 21, 2022
TEBRİKLER KAPTAN @cakirugurcan96 ❤️💙
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