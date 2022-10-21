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Süper Lig'de ilk fair-play ödülü Uğurcan Çakır'ın oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig ilk fair-play ödülü sahibini buldu. Trabzonspor'Un başarılı filebekçisi Uğurcan Çakır ödülün sahibi oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 16:08
Süper Lig'de ilk fair-play ödülü Uğurcan Çakır'ın oldu

Spor Toto Süper Lig'de TFF tarafından verilen ilk fair-play ödülü sahibini buldu. Ödülü Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kazandı. Bordo-mavililer konuyla ilgili tebrik açıklamasında bulundu. Trabzonspor, "Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ödülleri kapsamında, sezonun ilk Adil Oyun Futbolcu Ödülü'nün sahibi kaptanımız Uğurcan Çakır oldu. Tebrikler kaptan" ifadelerini kullandı.

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