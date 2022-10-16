Haberler Trabzonspor Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim!

Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim!

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a karşı 90+7. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edildiğü için özür diledi. Maç sonrası kendisine ait twitter hesabından Yusuf Yazıcı, "Soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere tüm futbolseverlerden özür dilerim." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 01:14
Yusuf Yazıcı: Gedson'dan özür diledim!
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a karşı 90+7. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edildiğü için özür diledi.

Maç sonrası kendisine ait twitter hesabından Yusuf Yazıcı, şu açıklamayı yaptı:

"Maçın atmosferiyle istemeden Gedson'a sert bir müdahalede bulundum. Hem o anda, hem maç sonrasında soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere tüm futbolseverlerden özür dilerim.

Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere stadyumda ve ekranlarda takip eden tüm futbolseverlerden özür dilerim."

KIRMIZI KARTI NASIL GÖRDÜ?

Yusuf Yazıcı'nın Gedson Fernandes'e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan faul kararı verdi ve Trabzonsporlu futbolcuya sarı kartını gösterdi.

Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat, potansiyel kırmızı kart nedeniyle Ali Şansalan'ı VAR monitörüne davet etti. Ali Şansalan, pozisyonu hızlı bir şekilde şekilde inceledi ve Yusuf Yazıcı'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

Yusuf Yazıcı, özür dileyerek sahadan ayrıldı.
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