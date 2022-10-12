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Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Monaco'yu konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Fransa'da karşılaşan iki ekip, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, kazanarak 6 puana yükselmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:30
Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman? TS maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Temsilcimiz Trabzonspor, Monaco'yu konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Trabzonspor, kazanmak çıkışa geçmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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