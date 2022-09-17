Avcı ile ilk galibiyet

Daha önce başarılı hoca ile 7 karşılaşmaya çıkan Karadeniz devi, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. Kızılyıldız ile siftah yaptı.



BÜYÜK HASRET BİTTİ

Avrupa'da en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Fırtına, 14 maç aradan sonra Kızılyıldız'ı yıktı. Karadeniz devi son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.



LAHTİMİ SINIFI GEÇTİ

Fırtına'nın yeni transferlerinden Lahtimi, bordo-mavili forma ile ilk kez Kızılyıldız maçına çıktı. 21 yaşındaki sağ kanat, 79. dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girdi. Faslı oyuncu yaptığı klas hareketler ve çalımları ile dikkat çekti.



HEDEF G.ANTEP MAÇI

Son şampiyon Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de ilk 6 haftada 2 yenilgisi bulunuyor. Karadeniz devi, Kızılyıldız galibiyetinin moraliyle bu kez Akyazı'da Gaziantep'i yarın devirip, milli araya çok daha keyifli bir şekilde girmeyi amaçlıyor. Takım maça hazır.



BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor'un Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. VIP Platinum bin 250, VIP Gold 1000, VIP Silver 750, batı tribün 350, doğu tribün için ise 250 TL. Fırtına ve kale arkası tribünlerinin tamamı kombine olarak satıldığı için bilet satışı yok.