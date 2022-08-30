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Trabzonspor Naci Ünüvar transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar'ın transferine dair KAP açıklaması yayınladı. Trabzonspor'un, Naci Ünüvar için yaptığı KAP açıklamasında, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından da Naci için özel bir video paylaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:03 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:15
Trabzonspor Naci Ünüvar transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini sonlandırdı.

Bordo mavililer, Naci'ye ilişkin KAP açıklaması yaptı.

İşte o açıklama;

"Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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