Trabzonspor Naci Ünüvar transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini sonlandırdı.
Bordo mavililer, Naci'ye ilişkin KAP açıklaması yaptı.
İşte o açıklama;
"Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
Ctrl + X ➡️ Ctrl + V. 🙃— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 30, 2022
Trabzonspor'a hoş geldin Naci Ünüvar! ❤️💙 pic.twitter.com/Rd0Wf8fTLJ