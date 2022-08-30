Trabzonspor Naci Ünüvar transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Naci Ünüvar transferini sonlandırdı.

Bordo mavililer, Naci'ye ilişkin KAP açıklaması yaptı.

İşte o açıklama;



"Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."