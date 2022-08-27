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Larsen bombası

Bordo-mavililer, Hollanda ekibinde forma giyen 1.93 boyundaki golcü için harekat başlattı. 6 milyon euro’luk bonservisi için uzun taksit düşünülüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Larsen bombası

Hücum hattını mutlaka zenginleştirmek isteyen Trabzonspor'da Alexander Sörloth yoklamaları devam ederken gündeme yeni bir isim daha girdi: Jörgen Strand Larsen. Bordomavililer, Groningen'de forma giyen forveç için kulübüyle temasa geçti. Trabzonspor, başka talipleri de olan Larsen için önce bonservis ücretini sordu. Groningen 6 milyon euro bonservis ücreti istedi. Pazarlıklar devam ediyor. Karadeniz temsilcisi uzun taksitlere bölerek oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.


AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
TRABZONSPOR'UN kanca attığı Jörgen Strand Larsen kısa süre önce Groningen'den ayrılmak istediğini ifade etmişti. Bordo-mavililer işi uzatmadan genç golcüyü imza aşamasına getirmek istiyor. Larsen bu sezon 3 lig maçında 1 gol bir asistlik performans katkısı sağladı. Hollanda basını onun oyun tarzını Norveç futbolunun büyük ismi Erling Haaland'a benzetiyor. Groningen ve Sarpsborg'da 131 maça çıktı. 36 defa ağları sarstı. 18 asist yaptı.


KOMPLE GOLCÜ
Fırtına'nın almak için temaslarını sürdürdüğü Larsen hava toplarında etkili, ayaklarını iyi kullanıyor. Akıllı, saha içinde pozisyon alması ve takım arkadaşlarıyla uyumu üst seviyede. Abdullah Avcı da onu takımında görmek istiyor.

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