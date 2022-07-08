Haberler Trabzonspor Şampiyonluğun tadını aldık

Şampiyonluğun tadını aldık

Trabzonsporlu Berat Özdemir, tekrar şampiyon olacaklarını söyledi. Slovenya kampında konuşan 24 yaşındaki orta saha, "Bir kere şampiyonluğun tadını aldık. Biz futbolcular bu konuda biraz doyumsuzuz. Geçen sene çok güzel bir aile olduk ve çok iyi hazırlandık. Umarım bu sene daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Şampiyonluğun tadını aldık

Trabzonsporlu Berat Özdemir, tekrar şampiyon olacaklarını söyledi. Slovenya kampında konuşan 24 yaşındaki orta saha, "Bir kere şampiyonluğun tadını aldık. Biz futbolcular bu konuda biraz doyumsuzuz. Geçen sene çok güzel bir aile olduk ve çok iyi hazırlandık. Umarım bu sene daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" diye konuştu. Süper Kupa'nın da kendileri için bir hedef olduğunu dile getiren Berat, "Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır. Umarım Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız" ifadesini kullandı.

HULL CITY İLE GÖRÜŞMEDİM

Hull City'den teklif alıp almadığı yönündeki soruya da Berat, "Ben zannetmiyorum ki bir Türk oyuncunun yurt dışında ülkesini temsil etmek gibi bir hayali olmasın. Benim Hull City Başkanı ile bir görüşmem olmadı. Sanıyorum ki başkanla ya da hocamız tarafından bir görüşme olmuş" yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ

Şampiyonlar Ligi'nde öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayan Berat, "Şampiyonlar Ligi'nin müziğini defalarca Trabzon'a dinletmek istiyoruz. Tek hedefimiz oralarda tutunabilmek. Gruptan çıkmayı hedefleyelim, önceliğimiz o. Ben Santiago Bernabeu'yu gerçekten görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Mekandan ayrı ayrı çıktılar! Tuvana Türkay ve İzzet Antebi gazetecileri görünce panik yaptı
Fırtına'da stopere iki aday!
Galatasaray'da sıra Umut Bozok transferinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da stopere iki aday!
Trabzonsporlu futbolcu Partizan'a transfer oldu!
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TEMMUZ 2022 E BORDRO SORGULAMA
DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kaan Ayhan için beklenecek Kaan Ayhan için beklenecek 06:35
Joshua King Valencia'nın yerine Joshua King Valencia'nın yerine 06:25
G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı 01:21
G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı G.Saray Avusturya kampının ilk çalışmasını yaptı 01:21
Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... Ve resmi açıklama! Min-Jae'nin transferi... 00:27
G.Saray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha G.Saray'da imza şov başlıyor! 7 transfer daha 00:27
Daha Eski
Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Oliveira transferinin perde arkası Görüşmeler 7 saat sürdü! İşte Oliveira transferinin perde arkası 00:27
F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! F.Bahçe genç golcüyü kadrosuna kattı! 00:26
Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! Cenk Tosun'dan flaş Weghorst sözleri! 00:26
F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a 5 yıldız cevabı! 00:26
Muleka Beşiktaş'ta! Transferin maliyeti açıklandı Muleka Beşiktaş'ta! Transferin maliyeti açıklandı 00:26
Flaş D. Kiev maçı kararı! Sahaya süreceği 11... Flaş D. Kiev maçı kararı! Sahaya süreceği 11... 00:26