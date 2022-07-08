Trabzonsporlu Berat Özdemir, tekrar şampiyon olacaklarını söyledi. Slovenya kampında konuşan 24 yaşındaki orta saha, "Bir kere şampiyonluğun tadını aldık. Biz futbolcular bu konuda biraz doyumsuzuz. Geçen sene çok güzel bir aile olduk ve çok iyi hazırlandık. Umarım bu sene daha da iyilerini başarıp tekrar şampiyonluğa ulaşırız" diye konuştu. Süper Kupa'nın da kendileri için bir hedef olduğunu dile getiren Berat, "Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedefler vardır. Umarım Süper Kupa'yı da camiamıza kazandırırız" ifadesini kullandı.



HULL CITY İLE GÖRÜŞMEDİM



Hull City'den teklif alıp almadığı yönündeki soruya da Berat, "Ben zannetmiyorum ki bir Türk oyuncunun yurt dışında ülkesini temsil etmek gibi bir hayali olmasın. Benim Hull City Başkanı ile bir görüşmem olmadı. Sanıyorum ki başkanla ya da hocamız tarafından bir görüşme olmuş" yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ



Şampiyonlar Ligi'nde öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayan Berat, "Şampiyonlar Ligi'nin müziğini defalarca Trabzon'a dinletmek istiyoruz. Tek hedefimiz oralarda tutunabilmek. Gruptan çıkmayı hedefleyelim, önceliğimiz o. Ben Santiago Bernabeu'yu gerçekten görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.