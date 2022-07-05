Fırtına Slovenya'da

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti. Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti. Kafile, buradan kampa gireceği Kranj kentine geçti. Fırtına, 4-17 Temmuz tarihlerindeki Slovenya kampını tamamladıktan sonra Avusturya'da da 20-29 Temmuz'da 2. etap çalışmalarını gerçekleştirecek. Ardından DG Sivas ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.

13 OYUNCU YOK

Abdullah Avcı, yeni transferler, milli ve izinli oyuncular Slovenya'da kampa katılacak. Erce Kardeşler, Trondsen, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus Mallı, Diabete, Salih Kavrazlı, Enis Destan, Batuhan Kör ve Koita'nın yanı sıra sakatlıkları devam eden Peres ile Gervinho, kamp kadrosunda yer almadı.