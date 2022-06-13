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TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk süreci, gelecek sezon ve transferler hakkında çarpıcı sözler sarf eden tecrübeli teknik direktör, bordo-mavililerin başarılı filebekçisi Uğurcan Çakır'ın da transfer sürecini değerlendirdi. Avcı, "Kulüp tarafı var, oyuncu tarafı var birçok parametre var. Bekleyip görmek lazım." dedi. İşte açıklamanın detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 18:07
TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Trabzonspor ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Abdullah Avcı, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

ŞAMPİYONLUK...

''Denizden stadyuma gittiğimizde şampiyon olduğumuzu, büyük bir iş yaptığımızı anladım. Tüm dünyaya örnek olarak bunu kutladık.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Biliyorsunuz hayat devam ediyor. Hemen yeni sezon planlamasına başladık. Süper Kupa'yı almak ve Şampiyon Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bunlar.''

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

TRABZONSPOR AVCI'YA NE HİSSETTİRDİ?

''Bir futbolcu olarak Türkiye liginin bütün kademelerinde oynadım. Teknik adam olarak tüm kademelerinde çalıştım. Trabzonspor'dan teklif alınca hayallerinin peşinde koşarsın, sana bunu hissettirir.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Trabzonspor'a karşı futbolcu veya teknik adamken karşılaştığında sana bunu hissettirir. Şehirle inanılmaz derecede bana destek oldular.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Karşılıklı doğru iletişimimiz oldu. Bana iyi hissettirdiler. 19 ay oldu. Devamlı yukarı çıkan destek var. Şehir, taraftar, yönetim kurulu herkes destek oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Şampiyonluğun parçaları var. Taraftarlar bize oyuna destek oldular. Futbolcular buna inandı. Teknik direktör bunu organize etti. Çok güzel hikayeler var. Umarım daha iyisi olur.''

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

TRANSFER MESAJI...

''Geçen sene çok erken yol alındı. Bizim geçen seneden çok önemli bir iskeletimiz var. Önümüzde çok büyük hedefler var. Mevkisel olarak 3 ay önce belliydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Oyuncu tespitleri yaptık ve üzerinde çalışıyor. Görüşmeler var. Zaman daralıyor. Bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. Belki buradan çıkınca bir toplantıya gideceğim.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Ön tarafımız zengin. Alternatif var. Duruyor gibi gözüküyoruz ama çalışmıyor değiliz. Merak etmesinler. Trabzonspor'un temeli ve taraftarların sahip çıktığı bir oyunu var''

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

ALT YAPI HOCALARI İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Alt yapı hocalarını haftalık bizimle beraber eğitime alıyorum. Bir futbol takımının müsabakaya nasıl hazırlandığını, bizimle beraber toplantıda analiz toplantısında her şeyin içinde oluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Duran topta, hücum toplantısında. Biz alan savunması yapıyoruz, onlarda… Bu sene de biraz daha antrenörleri teker teker haftalık haftalık yanımıza alacağız.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

KİRALAMA MESELESİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Bununla ilgili çalışmalar yaptım. Türk futbolunun alt yapısına standart getirmek adına yurt dışında önemli firmalar var. Belçika futbol takımının bu hale olmasının önemli nedeni o firma.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Trabzon'da düşündüğüm uygulamak istediğim bu. Aynı firma üzerinden. Eğitim amaçla standart getirmek. Bu sadece Trabzonspor ile yetmiyor. Rekabet ortamı olması lazım ki yarışabilsinler.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Büyük takımların, takımları olması gerekiyor. Bir alt ligde. 1461 Trabzon vardı! Bir şeyler olmuş, takım kaybolmuş. Yusuf Erdoğan orada oynamış. Almanya'da rezerv takım var.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Alt yapıda yarışıyorsun, eğitim görüyorsun. 19 yaşına kadar A takıma yetenekliysen çıkıyorsun. 19'a çıkamıyorsan, 19 ile 23 sıçrama yapma.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Bunu nerede yapacak senin pilot takımında… Bunu da konuştuk geçen toplantıda. Çok kiralık oyuncumuz var. Bunlardan bir tanesi geçen sene Murat Cem bizle beraber oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Potansiyel oyuncular var. Bunların gelişimi profesyonel yarış içinde daha mümkün oluyor. Pilot takım olup, genelinde senin kaynağından oyuncuların olması gerekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Bu konuda çalışmamız var. Bu sene mi devreye girer, 6 ay sonra mı girer, daha sonra mı girer onu bilmiyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

UĞURCAN GİDECEK Mİ?

İsim yok. Ben şöyle baktım: Sonuçta burası ciddi kurum. Kurumun menfaatleri doğrultusunda nasıl hareket edilecekse uygun olması fikrindeyim. Harika bir kaptanlık yaptı bana göre bu sene.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Hem davranışı, hem de iletişimi ile. O deneyimi yaşamış, bu kaynaktan gelmiş. Hem ayağı ile hem yaptığı işlerle. Bizim sakatlıklardan dolayı problem yaşadık.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Bizi şu ayakta tuttu: Organizasyon. Bu sallandığında Uğurcan devreye girdi. Oyunda sallandığımızda Uğurcan devreye girdi. Milli takım kalecisi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Uğurcan bizim önemli, büyük bir parçamız. Ama süreç nasıl, nedir çok genel bilgim yok. Milli takım kampında. Gönderir misin, göndermez misin? Kulüp tarafı var, oyuncu tarafı var birçok parametre var. Bekleyip görmek lazım.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

O daha belli değil. Ne benle alakalı, ne de kulüple alakalı. Özel bir durumla alakalı. Daha belli değil. Konuşacağız, ona göre karar vereceğiz. Bugün yarın belli olur.

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