TRABZONSPOR HABERLERİ | Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır açıklaması! İşte o sözler

Trabzonspor ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Abdullah Avcı, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan Abdullah Avcı, TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.
ŞAMPİYONLUK...
''Denizden stadyuma gittiğimizde şampiyon olduğumuzu, büyük bir iş yaptığımızı anladım. Tüm dünyaya örnek olarak bunu kutladık.
Biliyorsunuz hayat devam ediyor. Hemen yeni sezon planlamasına başladık. Süper Kupa'yı almak ve Şampiyon Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bunlar.''
TRABZONSPOR AVCI'YA NE HİSSETTİRDİ?
''Bir futbolcu olarak Türkiye liginin bütün kademelerinde oynadım. Teknik adam olarak tüm kademelerinde çalıştım. Trabzonspor'dan teklif alınca hayallerinin peşinde koşarsın, sana bunu hissettirir.
Trabzonspor'a karşı futbolcu veya teknik adamken karşılaştığında sana bunu hissettirir. Şehirle inanılmaz derecede bana destek oldular.
Karşılıklı doğru iletişimimiz oldu. Bana iyi hissettirdiler. 19 ay oldu. Devamlı yukarı çıkan destek var. Şehir, taraftar, yönetim kurulu herkes destek oldu.
Şampiyonluğun parçaları var. Taraftarlar bize oyuna destek oldular. Futbolcular buna inandı. Teknik direktör bunu organize etti. Çok güzel hikayeler var. Umarım daha iyisi olur.''
TRANSFER MESAJI...
''Geçen sene çok erken yol alındı. Bizim geçen seneden çok önemli bir iskeletimiz var. Önümüzde çok büyük hedefler var. Mevkisel olarak 3 ay önce belliydi.
Oyuncu tespitleri yaptık ve üzerinde çalışıyor. Görüşmeler var. Zaman daralıyor. Bunu hızlandırmaya çalışıyoruz. Belki buradan çıkınca bir toplantıya gideceğim.
Ön tarafımız zengin. Alternatif var. Duruyor gibi gözüküyoruz ama çalışmıyor değiliz. Merak etmesinler. Trabzonspor'un temeli ve taraftarların sahip çıktığı bir oyunu var''
ALT YAPI HOCALARI İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
Alt yapı hocalarını haftalık bizimle beraber eğitime alıyorum. Bir futbol takımının müsabakaya nasıl hazırlandığını, bizimle beraber toplantıda analiz toplantısında her şeyin içinde oluyor.
Duran topta, hücum toplantısında. Biz alan savunması yapıyoruz, onlarda… Bu sene de biraz daha antrenörleri teker teker haftalık haftalık yanımıza alacağız.
KİRALAMA MESELESİ NASIL ÇÖZÜLECEK?
Bununla ilgili çalışmalar yaptım. Türk futbolunun alt yapısına standart getirmek adına yurt dışında önemli firmalar var. Belçika futbol takımının bu hale olmasının önemli nedeni o firma.
Trabzon'da düşündüğüm uygulamak istediğim bu. Aynı firma üzerinden. Eğitim amaçla standart getirmek. Bu sadece Trabzonspor ile yetmiyor. Rekabet ortamı olması lazım ki yarışabilsinler.
Büyük takımların, takımları olması gerekiyor. Bir alt ligde. 1461 Trabzon vardı! Bir şeyler olmuş, takım kaybolmuş. Yusuf Erdoğan orada oynamış. Almanya'da rezerv takım var.
Alt yapıda yarışıyorsun, eğitim görüyorsun. 19 yaşına kadar A takıma yetenekliysen çıkıyorsun. 19'a çıkamıyorsan, 19 ile 23 sıçrama yapma.
Bunu nerede yapacak senin pilot takımında… Bunu da konuştuk geçen toplantıda. Çok kiralık oyuncumuz var. Bunlardan bir tanesi geçen sene Murat Cem bizle beraber oldu.
Potansiyel oyuncular var. Bunların gelişimi profesyonel yarış içinde daha mümkün oluyor. Pilot takım olup, genelinde senin kaynağından oyuncuların olması gerekiyor.
Bu konuda çalışmamız var. Bu sene mi devreye girer, 6 ay sonra mı girer, daha sonra mı girer onu bilmiyorum.
UĞURCAN GİDECEK Mİ?
İsim yok. Ben şöyle baktım: Sonuçta burası ciddi kurum. Kurumun menfaatleri doğrultusunda nasıl hareket edilecekse uygun olması fikrindeyim. Harika bir kaptanlık yaptı bana göre bu sene.
Hem davranışı, hem de iletişimi ile. O deneyimi yaşamış, bu kaynaktan gelmiş. Hem ayağı ile hem yaptığı işlerle. Bizim sakatlıklardan dolayı problem yaşadık.
Bizi şu ayakta tuttu: Organizasyon. Bu sallandığında Uğurcan devreye girdi. Oyunda sallandığımızda Uğurcan devreye girdi. Milli takım kalecisi.
Uğurcan bizim önemli, büyük bir parçamız. Ama süreç nasıl, nedir çok genel bilgim yok. Milli takım kampında. Gönderir misin, göndermez misin? Kulüp tarafı var, oyuncu tarafı var birçok parametre var. Bekleyip görmek lazım.
TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?
O daha belli değil. Ne benle alakalı, ne de kulüple alakalı. Özel bir durumla alakalı. Daha belli değil. Konuşacağız, ona göre karar vereceğiz. Bugün yarın belli olur.
DENSWIL...
Bizde kiralıktı. Büyük ihtimalle olacak.