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İşte Trabzonspor'un şampiyonluk forması!

Son dakika spor haberi: Şampiyon Trabzonspor'un kupa töreni büyük bir coşkuyla kutlandı. Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda taraftarlar görkemli bir atmosfer oluşturdu. Fırtına'nın yıldızları, sahneye kupa törenine özel tasarlanan şampiyonluk formasıyla çıktı. İşte o forma...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 00:42
İşte Trabzonspor'un şampiyonluk forması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor büyük zaferi görkemli şekilde kutladı. Medical Park Stadyumu'nda yapılan kutlamalarda coşku bir an olsun dinmedi.

Fırtına'nın yıldızları, sahneye kupa törenine özel tasarlanan şampiyonluk formasıyla çıktı. Gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve '2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor' yazan şampiyonluk forması böylece taraftarların da beğenisine sunuldu.

Taraftarların beğenisine sunulan formalar internet üzerinden satışa açılacak.

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