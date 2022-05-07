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Tarihi anlar

Medeniyetler şehri Hatay, şampiyonu büyük bir centilmenlikle kucakladı Hataysporlu futbolcular, “alkış koridoru” oluşturup rakiplerini tebrik etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Tarihi anlar
Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'a Hatay'da büyük sevgi gösterileri vardı. Bordo-mavili takımı ve taraftarlarını Anadolu misafirperverliği ile karşılayan Hatay şehri jestlerini maç öncesine de taşıdı. Takımlar sahaya çıkarken ev sahibi ekibin oyuncuları bir koridor oluşturdu. Şampiyon Trabzonspor'un oyuncuları bu koridordan geçerken Hataysporlu futbolcular, alkışlarla rakiplerinin büyük başarısını tebrik ettiler. Bu tarihi anlara ev sahibi tribünlerin de eşlik etmesi güzelliği katladı.

Şampiyon Trabzonspor'u alkış koridorundan geçiren futbolculara, tribünler de katıldı. Binlerce Hatayspor taraftarı, sezonu lider tamamlayan bordo-mavili takımı alkışlarla kutladı. Karadeniz ekibinin oyuncuları da bu büyük jeste aynı şekilde karşılık verdiler. Trabzonsporlu futbolcular, rakip oyuncuları ve tribünleri alkışladılar. Centilmenlik rüzgarı 90 dakikaya da yansıdı. Her iki takım oyuncuları ve tribündeki Hatayspor taraftarları mücadeleyi büyük bir keyifle takip ettiler.
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