Tarihi anlar

Şampiyon Trabzonspor'u alkış koridorundan geçiren futbolculara, tribünler de katıldı. Binlerce Hatayspor taraftarı, sezonu lider tamamlayan bordo-mavili takımı alkışlarla kutladı. Karadeniz ekibinin oyuncuları da bu büyük jeste aynı şekilde karşılık verdiler. Trabzonsporlu futbolcular, rakip oyuncuları ve tribünleri alkışladılar. Centilmenlik rüzgarı 90 dakikaya da yansıdı. Her iki takım oyuncuları ve tribündeki Hatayspor taraftarları mücadeleyi büyük bir keyifle takip ettiler.
Şampiyon Trabzonspor'u alkış koridorundan geçiren futbolculara, tribünler de katıldı. Binlerce Hatayspor taraftarı, sezonu lider tamamlayan bordo-mavili takımı alkışlarla kutladı. Karadeniz ekibinin oyuncuları da bu büyük jeste aynı şekilde karşılık verdiler. Trabzonsporlu futbolcular, rakip oyuncuları ve tribünleri alkışladılar. Centilmenlik rüzgarı 90 dakikaya da yansıdı. Her iki takım oyuncuları ve tribündeki Hatayspor taraftarları mücadeleyi büyük bir keyifle takip ettiler.
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