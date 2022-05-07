Haberler Trabzonspor Taha: Benim için büyük gurur

Taha: Benim için büyük gurur

Fırtına'da bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroya giren Taha Altıkardeş, "Kadroda olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Şampiyon olduk. Takıma devre arasında katıldım. Abilerim hocalarım çok yardımcı oldular. Kalan 3 maçta da hocamız şans verirse elimizden geleni yapacağız." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Taha: Benim için büyük gurur
Fırtına'da bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroya giren Taha Altıkardeş, "Kadroda olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Şampiyon olduk. Takıma devre arasında katıldım. Abilerim hocalarım çok yardımcı oldular. Kalan 3 maçta da hocamız şans verirse elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor ve Trabzon halkına en iyi şekilde hizmet etmek isterim" ifadelerini kullandı.
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