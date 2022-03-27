Kouassi’siz Fildişi mağlup

Fildişi Sahili Milli Takımı'na giden Jean Kouassi, Fransa ile oynadıkları karşılaşmada kulübede oturdu. Önceki akşam oynanan hazırlık maçını Fransa; Giroud (22) ve Tochouameni'nin (90+3) attığı gollerle 2-1 kazandı. Fildiş'nin tek sayısı 19'da Pepe'den geldi. Fildişi salı günü de İngiltere ile oynayacak. Teknik direktör Patrice Beaumelle'nin bu karşılaşmada Kouassi'ye de süre vermesi bekleniyor.
Fildişi Sahili Milli Takımı'na giden Jean Kouassi, Fransa ile oynadıkları karşılaşmada kulübede oturdu. Önceki akşam oynanan hazırlık maçını Fransa; Giroud (22) ve Tochouameni'nin (90+3) attığı gollerle 2-1 kazandı. Fildiş'nin tek sayısı 19'da Pepe'den geldi. Fildişi salı günü de İngiltere ile oynayacak. Teknik direktör Patrice Beaumelle'nin bu karşılaşmada Kouassi'ye de süre vermesi bekleniyor.