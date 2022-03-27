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Kouassi’siz Fildişi mağlup

Fildişi Sahili Milli Takımı'na giden Jean Kouassi, Fransa ile oynadıkları karşılaşmada kulübede oturdu. Önceki akşam oynanan hazırlık maçını Fransa; Giroud (22) ve Tochouameni'nin (90+3) attığı gollerle 2-1 kazandı. Fildiş'nin tek sayısı 19'da Pepe'den geldi. Fildişi salı günü de İngiltere ile oynayacak. Teknik direktör Patrice Beaumelle'nin bu karşılaşmada Kouassi'ye de süre vermesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Kouassi’siz Fildişi mağlup
Fildişi Sahili Milli Takımı'na giden Jean Kouassi, Fransa ile oynadıkları karşılaşmada kulübede oturdu. Önceki akşam oynanan hazırlık maçını Fransa; Giroud (22) ve Tochouameni'nin (90+3) attığı gollerle 2-1 kazandı. Fildiş'nin tek sayısı 19'da Pepe'den geldi. Fildişi salı günü de İngiltere ile oynayacak. Teknik direktör Patrice Beaumelle'nin bu karşılaşmada Kouassi'ye de süre vermesi bekleniyor.
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