Hüseyin Türkmen-Fatih Aksoy takası

Fırtına, Alanyaspor'un stoperi Fatih Aksoy'un peşinde. Karadeniz devinin kurmaylarının önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibinin kapısını 'Hüseyin Türkmen'i verelim Fatih'i alalım' teklifi ile çalacağı dile getiriliyor. Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu orijinal mevkii orta saha olmasına rağmen bu sezon ağırlıklı olarak stoper bölgesinde görev yaptı. Ligde son iki haftada stoper bölgesindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aksoy, 24 yaşında ve bu sezon 24 maçta 1 gol bir asistlik katkı sağladı.