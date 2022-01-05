Uyanık Batumi!

Bordo-mavililer şehre getirdiği İraklı Azarovi'de geri adım attı. 19 yaşındaki Gürcü sol bekin kulübü Dinamo Batumi, Trabzonspor'a evrakları gönderdikten sonra istediği bonservis bedelinde fiyat artırımına gitti.
Bordo-mavililer şehre getirdiği İraklı Azarovi'de geri adım attı. 19 yaşındaki Gürcü sol bekin kulübü Dinamo Batumi, Trabzonspor'a evrakları gönderdikten sonra istediği bonservis bedelinde fiyat artırımına gitti. Bu durum Trabzonsporlu yöneticilerin bu transferi beklemeye almasına neden oldu. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılına kadar devam eden Azarovi bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol kaydetti.