Şampiyonluk fırsatı

'EN'LERİN TAKIMI OLDU

Karadeniz devi, ligin ilk devresini en yakın rakibi Konya'nın 7 puan önünde lider bitirdi. Fırtına, ilk yarıda 36 golle ligin en fazla gol atan, 14 golle de en az gol yiyen takımı oldu. Karadeniz devi, ilk yarıda 14 galibiyetle en fazla galip gelen, 1 mağlubiyetle de en az mağlup olan takım konumunda bulunuyor.

REKOR PUAN ELDE ETTİ

Lider Trabzonspor, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puan toplayan takım olarak tarihe geçti. 2005-06'da 45 puan ile en iyi ilk yarı puanına ulaşan Fenerbahçe'nin rekorunu egale eden bordo-mavililer 2021-22'de 46 puanla rekor kırdı. Fırtına'nın puan ortalaması 2.42 oldu.

2021'DE 50 MAÇ YAPTI

Trabzonspor 2021'de Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere toplam 50 resmi müsabakaya çıktı. Karadeniz ekibi, 2021 yılında Süper Lig'de 44 karşılaşmanın 28'ni kazandı. 13 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi. 68 kez fileleri sarstı ve kalesinde 32 gol gördü.

ABDULLAH AVCI DAMGASI

Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de göreve başlayan Abdullah Avcı ile rekorlar kırdı. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde söz konusu yılda ligde 27 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Bu Avcı'nın en uzun serisi oldu. Bordo-mavililer 2021'de başarılı hoca ile 2.10'luk puan ortalaması yakalayarak önemli bir performans ortaya koydu.

TARİHİ SERİ KIL PAYI KAÇTI

1977-78'in son 4 ve 1978-1979'un 25 maçını art arda kaybetmeyen ve tarihi yenilmezlik rekorunu elde eden Trabzonspor, bu dönem Antalya'ya kaybederek 27 karşılaşmada kaldı. Tarihi bir fırsatı kaçıran Fırtına şimdi yeni seriler peşinde.

EN İYİ 3. YENİLMEZLİK SERİSİ

Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini de bu yıl elde etti. Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde mücadele ettiği 48 sezonda en uzun üçüncü seriyi yakaladı.

ÇOK BÜYÜK FARK ATTI

Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz yıla bakıldığında bu dönem 16 puan fazla topladı. Geçtiğimiz sezon İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yolları ayırdıktan sonra dokuzuncu haftada takımı Abdullah Avcı'ya emanet eden Fırtına, 19. hafta sonunda 30 puana ulaşabilmişti.

FIRTINA ASLA PES ETMİYOR

Fırtına, geçtiğimiz yıl takımın başına geçen Abdullah Avcı yönetiminde 10 maçta geri dönüşe imza attı. Geçen sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz devi, bu dönem ise Galatasaray, Alanya, F.Bahçe, Çaykur Rizespor ve Altay karşısında geri dönüşe imza attı.