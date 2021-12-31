Carlos Salcedo Trabzonspor sorusunu yanıtladı!

Spor Toto Süper Lig 'de liderliğini sürdüren Trabzonspor , transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.

12 Ocak'ta açılacak olan transfer dönemi için elini çabuk tutmak isteyen Bordo-Mavililer, ilk olarak Kouassi'yi kadrosuna katmıştı.

Sol bek ve bir kanat daha alması beklenen Trabzonspor'un, Edgar'ın beklenmeyen sakatlığının ardından stoper ihtiyacı da doğdu. Trabzonspor'un listesinde Carlos Salcedo'nun olduğu iddia edilmişti.