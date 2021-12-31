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Carlos Salcedo Trabzonspor sorusunu yanıtladı!

Spor Toto Süper Lig'in 46 puanlı lideri Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edgar Ie'nin sakatlanmasının ardından transfer transferde gaza basan bordo-mavililerde gündeme Carlos Salcedo gelmişti. Tecrübeli futbolcu Trabzonspor sorusunu yanıtladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 12:18
Carlos Salcedo Trabzonspor sorusunu yanıtladı!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.

Carlos Salcedo Trabzonspor sorusunu yanıtladı!

12 Ocak'ta açılacak olan transfer dönemi için elini çabuk tutmak isteyen Bordo-Mavililer, ilk olarak Kouassi'yi kadrosuna katmıştı.

Carlos Salcedo Trabzonspor sorusunu yanıtladı!

Sol bek ve bir kanat daha alması beklenen Trabzonspor'un, Edgar'ın beklenmeyen sakatlığının ardından stoper ihtiyacı da doğdu. Trabzonspor'un listesinde Carlos Salcedo'nun olduğu iddia edilmişti.

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