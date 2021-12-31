Carlos Salcedo Trabzonspor sorusunu yanıtladı!

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor.
12 Ocak'ta açılacak olan transfer dönemi için elini çabuk tutmak isteyen Bordo-Mavililer, ilk olarak Kouassi'yi kadrosuna katmıştı.
Sol bek ve bir kanat daha alması beklenen Trabzonspor'un, Edgar'ın beklenmeyen sakatlığının ardından stoper ihtiyacı da doğdu. Trabzonspor'un listesinde Carlos Salcedo'nun olduğu iddia edilmişti.
Kuzey Ekspres'in Trabzonspor sorusunu yanıtlayan yıldız futbolcu, "Menajerim Trabzonspor ile görüşme halinde ancak Galatasaray'dan da teklif aldım" ifadelerini kullandı.