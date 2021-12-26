Hakem rezaleti

Lider Trabzonspor bir kez daha hakem engeline takıldı. İkinci yarıda yandaki pozisyonda Hasan Ali Kaldırım ceza alanında topla bariz elle oynadı. Hakem Halil Umut Meler ise VAR'ı dinledi. VAR'daki hakem Hakan Ceylan büyük bir skandala imza atarak bu buz gibi penaltıda hakemi izlemeye çağırmadı. Bu karar büyük tepki toplarken, yine daha önce Başakşehir karşılaşmasında yaşanan büyük bir skandal akıllara geldi. 2020'de oynanan bir Başakşehir maçında Skrtel, Nwakaeme'yi ceza alanı içinde çekip indirmiş, VAR'daki Mete Kalkavan da, orta hakem Fırat Aydınus da pozisyonu es geçmişti. O zamanki MHK Zekeriya Alp pozisyonla ilgili olarak şunları söylemiş ve tarihi bir itirafta bulunmuştu: Başakşehirli Skrtel'in Nwakaeme'yi formasından çekip indirmesi çok net bir penaltı ve sarı kart. VAR müdahale etmeliydi..