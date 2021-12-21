Altay Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TS maçı canlı

Süper Lig'de heyecan dorukta! 18. hafta müsabakasında lider Trabzonspor, İzmir temsilcisi Altay'a konuk oluyor.

Mustafa Denizli Alsancak Stadyumu'nda oynanan maçı Ali Şansalan yönetiyor.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Trabzonspor maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00'den itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

ALTAY: Mateusz, Naderi, Thiam, Murat, Cebrail, Poko, Zeki, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Ömür, Djaniny, Cornelius

ALTAY - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR:

Spor Toto Süper Lig'de Altay-Trabzonspor karşılaşmasında her iki takımın teknik direktörleri son oynadıkları lig maçına göre üçer farklı isimle oynadı.

Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.

Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.

18 YIL SONRA YENİDEN

Süper Lig'de en son 16 Şubat 2003'de karşı karşıya gelen rakipler söz konusu tarihten sonra ilk kez Süper Lig'de karşılaşıyor. 2002-2003 sezonunda küme düşen Altay, 18 yıllık bir aradan sonra Karadeniz ekibini İzmir'de ağırlıyor.

İki ekibin 1974-75 sezonunda başlayan lig mücadelelerinde bordo-mavili takımın 28 galibiyetine karşılık siyah-beyazlı ekibin 10 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 83 golüne Altay 46 golle karşılık verdi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İzmir'de iki takım arasında oynanan 25 maçta bordo-mavililerin 11 galibiyet elde ederken ev sahibi ekip ise 7 galibiyet elde etti. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 42 golüne ise İzmir ekibi 31 golle karşılık verdi.

LİGİN EN SKORER TAKIMI

Karadeniz devi, geride kalan 17 haftada attığı 34 golle ligin en fazla gol kaydeden takımı olarak öne çıkıyor. Bordo-mavilileri 28 golle ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor takip ediyor. Karadeniz devi, ligin 17 haftalık bölümde tüm maçlarda gol atan tek takım olma konumunda bulunuyor.

HEDEF 48 PUAN

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. 42 puanla lider konumda olan Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Altay ve evindeki Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak 48 puanla sezonun ilk yarısını tamamlayarak rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.