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Pes etmeden savaşacağım

Galatasaray maçından gözyaşları ile çıkan A.Ömür’ü Avcı ayağa kaldırdı. 22 yaşındaki yıldız kötü günleri geride bırakıp şaha kalktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 06:50
Pes etmeden savaşacağım

Bordo-mavili takımın süper yeteneği Abdülkadir Ömür için sezon hiç de iyi başlamamıştı. 4. haftada oynanan Galatasaray maçının 37. dakikasında gözyaşlarıyla kulübeye gelen 22 yaşındaki futbolcu ardından da büyük üzüntü yaşadığı için teknik direktör Abdullah Avcı'dan izin istemişti. Ancak Avcı ona bu izni vermedi. Galatasaray maçı sonrası "Bu takım şampiyon olacaksa Abdülkadir Ömür gibi oyuncularla olacak" diyerek ona destek çıktı. Genç oyuncusuna da "Tesislere ilk sen geleceksin. Herkesten çok çalışacaksın. Sahaya ilk sen çıkacaksın" dedi. Bu konuşmanın ardından Abdülkadir Ömür'ün müthiş yükselişi başladı. O sırada da Avcı'ya şu sözü verdi: "Tamam hocam. Pes etmeden savaşacağım" Sözünü tuttu, dediğini yaptı.

Abdülkadir Ömür kariyerinde ilk defa art arda 3 maçta gol attı. Beşiktaş ve G.Antep'ten sonra K.Gümrük'ü de avlamayı başardı.

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