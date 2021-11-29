Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Doğru yolda ilerliyoruz

Abdullah Avcı: Doğru yolda ilerliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Ne çalıştıysak, ne istediysem sahada gördüm. Disiplinden kopmadık. Bu iyiydi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı: Doğru yolda ilerliyoruz

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu mutluydu. Her zaman olduğu gibi kasketini takan usta hoca şöyle konuştu: Saha planı olan bir takıma karşı oynadık. Karagümrük çok ciddi bir rakip. 3. bölgede baskıyı doğru yaptık. 2. bölgede merkezi kapatıp kenarlara yönlendirdik. Bu sırada fırsatlar da yakaladık. Penaltı var, kaçırdıklarımız var. Gol doğru zamanda geldi. Hafta boyunca ne çalıştıysak, ne istediysem oyuncu grubu cevap verdi. Doğru yoldayız. Hedefe gitmek, şampiyonluğa oynamak takım savunmasını yapmaktan geçiyor. Disiplinden kopmadıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takipçilerimizin ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyorum. Şimdi haftaya Cumartesi Adana Demirspor maçı var. Tüm tribünler dolsun. Savunmayı da hücumu da taraftarımızla birlikte yapacağız"

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